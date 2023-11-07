دعوة للإبلاغ عن تهريب المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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OKAZ_ONLİNE: الجهات الأمنية تهيب بالإبلاغ عن نشاطات تهريب المخدراتتهيب الجهات ال أمن ية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر »

OKAZ_ONLİNE: الجهات الأمنية تهيب بالإبلاغ عن نشاطات تهريب المخدراتتهيب الجهات ال أمن ية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر »

ALYAUM: ضبط 6 أشخاص وإحباط تهريب 123 كيلوجرامًا من المخدرات في عسير والقصيمقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب 123 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

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OKAZ_ONLİNE: «حرس الحدود» بجازان يحبط محاولة تهريب 80 كيلوغراماً من نبات القات«حرس الحدود» بجازان يحبط محاولة تهريب 80 كيلوغراماً من نبات القات

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OKAZ_ONLİNE: القبض على مخالفين لنظام الحدود لمحاولتهما تهريب 28 كيلوغرامًا من مادة الحشيشالقبض على مخالفين لنظام الحدود لمحاولتهما تهريب 28 كيلوغرامًا من مادة الحشيش

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ALYAUM: قطر: دعوة ضرب غزة بالنووي تحريض خطير على جريمة حربقطر: دعوة ضرب غزة بالنووي تحريض خطير على جريمة حرب

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