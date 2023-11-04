دعوة للإبلاغ عن تهريب المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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ALYAUM: عسير.. ضبط 5 مخالفين لتهريبهم 130 كيلو من القاتتهيب الجهات ال أمن ية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

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ALMOWATENNET: قصة سجين بسبب المخدرات: البلاء ما اكتفيت فيه لنفسي وجبته لأهلي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةقصة سجين بسبب المخدرات: البلاء ما اكتفيت فيه لنفسي وجبته لأهلي سرد سجين معاناته بسبب المخدرات وكيف تسببت في ضياع حياته وجلب المصائب له ولعائلته.

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ALYAUM: ضبط 4 أشخاص بجازان والحدود الشمالية لترويجهم المخدراتقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهما تهريب 70 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

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ALYAUM: جازان.. إحباط محاولة تهريب 38 كيلو من الحشيشأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان محاولة تهريب 38 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

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ALYAUM: جازان.. ضبط 3 مخالفين لمحاولتهم تهريب 43 كيلو من الحشيشقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولتهم تهريب 43 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

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OKAZ_ONLINE: عسير: إحباط تهريب 124050 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبيأحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير محاولة تهريب (124050) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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