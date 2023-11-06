دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمشاريع الثقافية

وقال عضو المجلس الدكتور يوسف طراد السعدون: بذل الصندوق جهودا في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لإطلاق مشاريع ثقافية، بلغت قيمتها 49 مليون ريال، نتج عنها استحداث 628 وظيفة، إلا أن نسبة 48% من تلك الوظائف، كانت من نصيب الأجانب. وعدّ السعدون، أن من البديهي أن ينخفض مستوى تقدير المواطن لقيمة تلك المشاريع، مؤكداً أنه لا يعد ضعفا بالوعي.

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