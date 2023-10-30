دعما لإسرائيل.. مايك جونسون يخطط لتصويت منفرد في مجلس النواب الأمريكي

يواصل المسؤولون الأمريكيون دعمهم غير المحدود للكيان الإسرائيلي في حربه المفتوحة على قطاع غزة سياسيا واقتصاديا وعسكريا في خطوات تصل إلى حد الوقاحة بدأها الرئيس الأمريكي، إنه يتوقع اتخاذ إجراء في المجلس هذا الأسبوع لطرح مشروع قانون تمويل لدعم إسرائيل بصورة منفردة، على الرغم من أن الرئيس جو بايدن يسعى للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار لإسرائيل وأوكرانيا مجتمعتين.

وقال جونسون في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أمس الأحد:"سنطرح مشروع قانون منفرد لتمويل إسرائيل هذا الأسبوع في مجلس النواب. مضيفاً أنه يعتقد أن هذا الإجراء سيحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأن الجمهوريين سيدعمون إجراءً مماثلاً في مجلس الشيوخ، وأوضح أن ذلك الدعم يتعين أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأمريكي.وقال جونسون"هناك أشياء كثيرة تحدث حول العالم يتعين علينا التعامل معها وسنفعل" دون أن يتطرق صراحة إلى الصراع في أوكرانيا. وتابع قائلا"لكن ما يحدث الآن في إسرائيل يحظى بالاهتمام الفوري وعلينا أن نركز على هذا ونمرره".

ويدين القرار"هجمات حركة حماس ويطالبها بإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تواصل فيه إسرائيل منذ تنفيذ غارات جوية عنيفة على قطاع غزة دمرت أحياء سكنية وقتلت آلاف المدنيين. وقال جونسون إن"أعظم حليف لبلادنا في الشرق الأوسط يتعرض لهجوم، لذا أول مشروع قانون سأطرحه على تصويت المجلس سيكون لدعم صديقتنا العزيزة إسرائيل". headtopics.com

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