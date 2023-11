دراسة سويسرية: إدمان الموبايل يقلل نسبة الحيوانات المنوية لدى الرجال

تقول الدراسة إن"الرجال الذين يستخدمون هواتفهم المحمولة أكثر من 20 مرة في اليوم لديهم عدد أقل بخمس مرّات من الحيوانات المنوية لكل مليلتر واحد مقارنة بالرجال الذين يستخدمون هواتفهم لأقل من خمس مرّات في اليوم".وأجرى الباحثون في كلا المؤسستين خلال عامي 2005 و2018، تحاليل الحيوانات المنوية لـ 2886 رجلاً تتراوح أعمارهم بين18 و22 عاما.

من جانبه، ذكر المؤلف المشارك في الدراسة، مارتن روسلي، أن دراستهم تعد"أكبر دراسة في العالم" ذي صلة بهذا الشأن حتى الآن.لكن في سياق ذلك، أظهرت الدراسة أنه لم يكن للاستخدام المفرط للهاتف المحمول أي تأثير على حركة الحيوانات المنوية وشكلها.وتضيف روسلي أن هناك حاجة إلى"مزيد من الدراسات للإدلاء ببيانات موثوقة حول هذا الموضوع".

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABI21NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: استخدام الهواتف مرتبط بانخفاض الحيوانات المنويةيشير بحث جديد إلى أن استخدام الهواتف المحمولة قد يرتبط بانخفاض تركيز الحيوانات المنوية وإجمالي عددها.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: السفير الروسي في إسرائيل يكشف عدد الروس المحتجزين لدى 'حماس'صرح السفير الروسي لدى إسرائيل أناتولي فيكتوروف بأن عدد الروس المحتجزين لدى 'حماس' يتراوح بين خمسة إلى ستة أسخاص.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

ALMOWATENNET: تحذير.. الهاتف المحمول يهدد خصوبة الرجال | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتحذير.. الهاتف المحمول يهدد خصوبة الرجال حذرت دراسة حديثة من خطورة الهاتف المحمول على خصوبة الرجال، خاصة في حالة الاستخدام المفرط في تصفح الهاتف على مدار اليوم.

مصدر: almowatennet | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: الدجاج يقلل كوليسترول الدمكشف موقع «Health line» بحسب أبحاث أجريت، أخيراً، أن الدجاج يعتبر من المنتجات الحيوانية التي قد تؤثر على مستويات الكوليسترول في الدم بشكل عام، لكن الدجاج يحتوي على دهون مشبعة وكوليسترول أقل من...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: مصدرو الملابس الجاهزة في مصر يطالبون بتخفيض نسب المكوّن الإسرائيلييطالب مصدرو الملابس الجاهزة عبر اتفاقية الكويز تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي فى المنتجات إلى 6% بدلاً من 10.6% حالياً.وقال مصدرون إن المفاوضات بدأت منذ فترة

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: 33% نمو سنوي في التجارة الإلكترونيةبلغ متوسط حجم النمو السنوي في التجارة الإلكترونية في السعودية نسبة 33%، وأكدت مستشار التجارة الإلكترونية في مجلس التجارة الإلكترونية مرام الجشي، خلال جولة التجارة الإلكترونية بمحطتها...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕