دبابات إسرائيلية عند أطراف مدينة غزة مع تكثف العمليات على الأرض

صورة ملتقطة من مدينة سديروت في جنوب إسرائيل وتظهر قصفا على قطاع غزة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2023وأشار الشهود الى إن الدبابات وصلت أطراف حي الزيتون في مدينة غزة. وقال أحدهم"قاموا بقطع شارع صلاح الدين (الذين يربط الشمال بالجنوب) وهم يطلقون النار باتجاه أي سيارة تمرّ هناك".
وتردّ إسرائيل منذ ذلك التاريخ بقصف مدمر على قطاع غزة، يترافق منذ أيام مع عمليات عسكرية برية داخل القطاع. وقتل في قطاع غزة 8306 أشخاص، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس صدرت اليوم، معظمهم مدنيون.
واشار الى أن إحدى طائراته استهدفت مبنى"كان في داخله نحو 20 إرهابيا من حركة حماس"، فيما ضربت أخرى"موقعا لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع" في منطقة جامعة الأزهر في مدينة غزة.وبعد أكثر من ثلاثة اسابيع على اندلاع الحرب، تتواصل الدعوات للسماح بدخول مساعدات إنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة الذي تفرض عليه إسرائيل"حصارا مطبقا" وتقطع عنه الماء والكهرباء والإمدات الغذائية والوقود. بينما يبقى معبر رفح مع مصر، الوحيد غير الخاضع لسيطرة إسرائيل، مقفلا. headtopics.com
وقال المكتب إن ما مجموعه 117 شاحنة مساعدات إنسانية تمكنت من دخول غزة منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر، معظمها (70 شاحنة) تحوي معدات طبية. واحتوت 60 شاحنة على أغذية ومنتجات غذائية، و13 شاحنة أخرى على مياه ومعدات صحية.
واعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يدروس أدهانوم غيبريسوس أن التقارير المتعلقة بتهديد المستشفى تثير"قلقا بالغا". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن السبت بدء"المرحلة الثانية من الحرب" الهادفة إلى"تدمير قدرات حماس العسكرية وقيادتها" واستعادة الرهائن.في القدس الشرقية، أصيب شرطي إسرائيلي بجروح الاثنين بعدما طعنه فلسطيني أعلنت الشرطة في وقت لاحق أنها قتلته. headtopics.com