دبابات الاحتلال تقطع شارع رئيسا جنوب غزة وتستهدف سيارة مدنية (شاهد)

وعمدت دبابات الاحتلال إلى استهدف كل من يتحرك على الطريق الذي يعد أحد الشوارع الرئيسية، حيث قصف سيارة مدنية كانت تسير جنوبا ما أدى إلى إصابة واستشهاد من كانوا بداخلها.

وهذه المنطقة التي توغلت فيها دبابات الاحتلال كان الاحتلال يقيم عليها مستوطنة نتساريم جنوب حي الزيتون، قبل أن ينسحب منها عام 2005، وتعد من المناطق الفارغة التي يغلب عليها الطابع الزراعي، مع انتشار خفيف للمباني السكنية.يشار إلى أن حصيلة ضحايا العدوان المتواصل ارتفعت لتصل إلى 8005 شهداء منهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، إضافة الى إصابة 20,242 بجراح مختلفة، فيما ارتكب الاحتلال 881 مجزرة بحق عائلات بأكملها في غزة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

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مظاهرات حاشدة في مأرب وتعز تنديدا بجرائم الاحتلال في غزة (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

مسيرة ضخمة غاضبة جنوب الهند رفضا للعدوان على غزة (شاهد)صحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕