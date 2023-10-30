دافيتا هيلث كير السعودية الراعي في ملتقى الصحة العالمي

تعود «دافيتا هيلث كير» السعودية الرائدة في خدمات رعاية الكلى، من جديد في ملتقى الصحة العالمية، وذلك برعاية وزير الصحة في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر.. تشارك «دافيتا» بجانب أكثر من 250 جهة عارضة محلية ودولية لعرض أحدث ابتكارات وحلول الرعاية الصحية، التي من المتوقع أن تعيد تشكيل جوهر الرعاية الصحية للمرضى، كما اُختيرت «دافيتا» ضمن الشركاء الحصريين بجانب رواد في القطاع الصحي..

هذا وقد جرى على هامش الملتقى توقيع اتفاقيات عدة، من بينها اتفاقية «دافيتا» مع الشركة الوطنية للشراء الموحّد للأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية 'نوبكو'..كما وقّعت «دافيتا» أيضاً انطلاق برنامج رعاية الكلى مع 'مجمع الرياض الصحي'..

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