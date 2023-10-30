داغستان.. متظاهرون يقتحمون مطاراً بعد أنباءٍ عن هبوط طائرة من إسرائيل

اقتحم عشرات المحتجين مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الأغلبية المسلمة في القوقاز، بعد سريان أنباءٍ عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، ما أدّى إلى إغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية..ودخل المحتجون مبنى الركاب ووصلوا إلى مدرج المطار واجتازوا الحواجز بهدف تفتيش السيارات المغادرة بحثاً عن مسافرين إسرائيليين، وفق مقاطع فيديو بثتها وكالة إزفستيا الروسية وقناة 'آر تي' وتمّ تداولها على وسائل التواصل..

وأظهرت مقاطع فيديو عدداً من المحتجين وهم يرفعون أعلاماً فلسطينية، وأتى الاقتحام في خضم الحرب المندلعة بين إسرائيل وحماس منذ السابع من أكتوبر، التي راح ضحيتها الآلاف في الجانبين..وأعلنت جمهورية داغستان الروسية سقوط جرحى في مطار محج قلعة إثر اقتحامه من جانب محتجين كانوا يبحثون عن مسافرين إسرائيليين وافدين من تل أبيب..وقالت وزارة الصحة الداغستانية في بيان عبر تلغرام 'نتيجة الحادثة التي وقعت في مطار محج قلعة، هناك جرحى يتلقون مساعدة طبية'، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل..

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متظاهرون يقتحمون مطاراً في داغستان بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيلاقتحم عشرات المتظاهرين مطار محج قلعة في عاصمة جمهورية داغستان الروسية ذات الغالبية المسلمة في القوقاز، بحثاً عن مسافرين إسرائيليين بعد سريان أنباء عن هبوط طائرة قادمة من إسرائيل، ما أدى إلى إغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية. اقرأ أكثر ⮕

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