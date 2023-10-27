خيسوس: «ميندي» أنقذ الأهلي من نتيجة كبيرة

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وأضاف: «أول 11 مباراة لي مع الفريق هذا الموسم حققت فيها 9 انتصارات وتعادلين، وبالمصادفة هي نفس الإحصائية في فترتي الأولى مع الهلال». وأكد خيسوس تفضيله عدم إحداث تغييرات كثيرة في صفوف الفريق خصوصاً إذا كان يسير الفريق بالطريق الصحيح، مشيراً إلى أن لديه قائمة من اللاعبين يثق بهم.

وامتدح المدرب يايسله قدرات مهاجم الهلال ميتروفيتش بالقول:"ميتروفيتش مهاجم قوي، هو لاعب قادر على استغلال الكرات العرضية، لكن بين الشوطين عملنا على ضبط خط الدفاع للحد من خطورة الكرات العرضية للهلال». وقدم الهلال نفسه بصورة رائعة في قمة منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي للمحترفين، ولم يكن ضيفه الأهلي خصماً سهلاً، بل كان قريباً من العودة للمباراة وتعديل النتيجة بأكثر من مرة في مباراة أوفت بكامل وعودها. headtopics.com

وتسببت الأدخنة الملونة في تأخر صافرة البداية بطلب من الحكم الأرجنتيني يايل فالكون، لعدم وضوح الرؤية على أرض الملعب. لكن الإثارة لم تتأخر، إذ لم يمنح الهلال ضيفه الأهلي فرصة التقاط الأنفاس، ومن كرة ساقطة نحو الصربي سافيتش روضها بهدوء وتقدم خطوة، ثم ركنها في شباك السنغالي إدواردو ميندي، معلناً هدفاً هلالياً في الثانية 47.

وأنقذ البرتغالي روبين نيفيز مرمى فريقه الهلال من هدف كان قريباً للأهلي بعد انفراد صريح للفرنسي ماكسيمان، الذي بدا الأكثر إزعاجاً لدفاعات الهلال من خلال انطلاقاته المباغتة.وفي الدقيقة 26، سقط مالكوم داخل منطقة الجزاء ليعلن الحكم الأرجنتيني يايل فالكون عن ضربة جزاء لصالحه وسط احتجاج من الأهلي بحجة ملامسة الكرة ليد مالكوم قبل سقوطه، لكن الحكم ثبت قراره بعد استشارة حكم الفيديو المساعد، وتقدم الصربي ميتروفيتش، لكن السنغالي إدواردو ميندي حارس المرمى تصدى لها ببراعة. headtopics.com

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