خلال أسبوع.. ضبط 732 دراجة آلية مخالفة بجميع مناطق المملكة

نجحت الحملة الميدانية للمرور السعودي لضبط الدراجات الآلية المخالفة، في ضبط 732 دراجة مخالفة بمختلف مناطق المملكة، خلال الفترة من 22 أكتوبر إلى 28 أكتوبر الجاري..

تفصيلاً، في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور، تم ضبط الدراجات الآلية المخالفة للنظام، وبلغ عددها 732 دراجة مخالفة.. وأهاب المرور على حسابه بمنصة 'إكس'، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد.

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