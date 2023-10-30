خلال اتصال مع بايدن.. السيسي يؤكد رفض مصر سياسات العقاب الجماعي في غزة

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، إن الرئيسين اتفقا على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية فورًا لتلبية احتياجات أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون إلى معاناة هائلة.وأشار فهمي إلى أن بايدن أكد "رفض الولايات المتحدة لنزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم"، معربًا عن "التقدير البالغ للدور الإيجابي الذي تقوم به مصر والقيادة المصرية في هذه الأزمة".

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين استعرضا كذلك آخر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام، بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

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