خلال 26 يوما.. الجيش الإسرائيلي يلقي 10 آلاف قنبلة على غزة

ذكرت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية أن القنابل التي سقطت على القطاع في 6 أيام، توازي كل القنابل التي سقطت عليه في حرب عام 2014، التي دامت 51 يوما. قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إسرائيل ألقت على غزة قنابل في أسبوع توازي مع ألقته أميركا في أفغانستان خلال عام كامل. ذكرت تقديرات فلسطينية في أكتوبر الماضي أن جيش إسرائيل ألقى 12 ألف طن من المتفجرات على غزة، وهو ما يعادل قوة القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما إبان الحرب العالمية الثانية.

ذكرت شبكة "سي أن أن" الإخبارية الأميركية أن القنابل التي سقطت على القطاع في 6 أيام، توازي كل القنابل التي سقطت عليه في حرب عام 2014، التي دامت 51 يوما. قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إسرائيل ألقت على غزة قنابل في أسبوع توازي مع ألقته أميركا في أفغانستان خلال عام كامل.

ذكرت تقديرات فلسطينية في أكتوبر الماضي أن جيش إسرائيل ألقى 12 ألف طن من المتفجرات على غزة، وهو ما يعادل قوة القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما إبان الحرب العالمية الثانية.أكد استعداد الجيش على كل الجبهات لبنان وسوريا والضفة وجبهات أبعد.

