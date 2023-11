خلال 24 ساعة.. روسيا تقصف 118 موقعا أوكرانيا

وتشير لقطات الفيديو التي نشرها المسؤولون في مكان الحادث إلى وقوع هجوم بطائرة مسيرة، نظرا لشدة الأضرار الناجمة عن الانفجار. كما قتلت طائرة روسية مسيرة امرأة تبلغ من العمر 59 عاما وأصابت ستة أشخاص آخرين في منطقة دنيبروبتروفسك شمال شرق خيرسون، وفقا لمكتب المدعي العام الإقليمي.كما تم الإعلان في وقت سابق عن سقوط ضحايا آخرين في شرق وشمال شرق البلاد. وفي منطقة دونيتسك، أدى القصف الروسي إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 58 عاما وإصابة أربعة آخرين بجروح، وفقا للسلطات الإقليمية.

ولقي رجل آخر حتفه وأصيب شخص آخر بجروح بالقرب من بلدة كوبيانسك الواقعة على خط المواجهة في شمال شرق البلاد، والتي تم تحريرها العام الماضي، وفقا لوزير الداخلية الأوكراني. وفي وسط أوكرانيا، أصابت طائرة مسيرة من طراز شاهد مصفاة فجرا، مما أدى إلى نشوب حريق.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة بولتافا، فيليب برونين، ، عبر تطبيق تليجرام، إنه تم إخماد الحريق بسرعة وتم إغلاق المصفاة، مضيفا أنه لم يصب أحد بأذى. وتشن روسيا حربا واسعة النطاق ضد أوكرانيا منذ أكثر من 20 شهرا.

