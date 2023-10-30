خطوات تسديد رسوم اختبار قياس للمسجلين في الضمان الاجتماعي

أوقالت عبر حسابها في منصة"إكس":"يمكنك تسديد رسوم الاختبار إذا كنت من القائمة المُدرَجة في الضمان الاجتماعي:ستظهر عبارة"أنت مستحق للدعم من قبل وكالة الضمان الاجتماعي" يرجى الضغط على (موافق)اختيار الاختبارات المسجلة.

وقالت عبر حسابها في منصة"إكس":"يمكنك تسديد رسوم الاختبار إذا كنت من القائمة المُدرَجة في الضمان الاجتماعي:ستظهر عبارة"أنت مستحق للدعم من قبل وكالة الضمان الاجتماعي" يرجى الضغط على (موافق)اختيار الاختبارات المسجلة.

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بأيادٍ سعودية..سوق الأسر المنتجة بوسط العوامية يحتضن أعمالًا فنية ومأكولات شعبيةبدأ سوق الأسر المنتجة في استقبال زواره في مشروع الرامس بوسط العوامية، والذي ينظمه مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة القطيف. اقرأ أكثر ⮕

فيديو| زاد المسافرين.. سيدة سعودية تحترف صناعة السمك المجففتقف السيدة معصومة فتيل، والمعروفة بـ 'أم مجيب' في ركن صغير ضمن فعاليات الأسر المنتجة التي ينظمها مكتب الضمان الاجتماعي بالقطيف في مشروع الرامس بوسط العوامية، لبيع السمك المجفف، بمختلف أنواعه. اقرأ أكثر ⮕

حساب المواطن يزف بشرى للمسجلين بعد 10 سبتمبر | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةحساب المواطن يزف بشرى للمسجلين بعد 10 سبتمبر كشف حساب المواطن عن موعد دراسة الأهلية لمن سبق لهم التسجيل في البرنامج بعد يوم 10 سبتمبر الماضي. اقرأ أكثر ⮕

تنبيه من 'الموارد' حول كيفية صرف زيادة معاش الضمان الاجتماعيصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. كيفية إضافة دعم حليب الأطفالصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

«إيفرغراند» أمام اختبار قانوني كبير في هونغ كونغبعد عامين من أول تخلف عن السداد، تواجه شركة التطوير العقاري الأكثر مديونية في العالم «إيفرغراند» أكبر اختبار قانوني لها حتى الآن في انهيارها البطيء. اقرأ أكثر ⮕