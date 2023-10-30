وجاء في المقال: في ليلة 29 تشرين الأول/ أكتوبر، اندفع أسطول كامل من الطائرات المسيرة من الجانب الأوكراني نحو شبه جزيرة القرم. ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تعاملت قوات الدفاع الجوي الروسية مع هذا الهجوم، فأسقطت 36 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. كان هدف الهجوم الإرهابي بالطائرات المسيرة عددًا من الأهداف البرية والبحرية الروسية.

للتعليق على ذلك، لجأت"كومسومولسكايا برافدا" إلى الخبير العسكري يوري كنوتوف للتعليق، فقال، في الإجابة عن السؤال التالي:هناك مزيد من الحديث في وسائل الإعلام الغربية عن هزيمة أوكرانيا. ومن أجل إعادة تأهيل نفسها بعد إخفاقاتها على الجبهة، حيث هُزمت القوات المسلحة الأوكرانية، تعمل كييف على خلق وهم متمثل في نقل هجومها المضاد إلى الأراضي الروسية. ولهذا السبب، يحاولون مهاجمة منطقة تولا وكوبان ومحطة كورسك للطاقة النووية. الهجوم الأخير هو الأسوأ.

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.طالب المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي إسرائيل باستخدام كل قوتها للقضاء على"حماس"، وقال إنه"على الجيش الإسرائيلي أن يعلق رؤوس قادة"حماس" على الأوتاد بطرقات قطاع غزة". headtopics.com

ذكرت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، أن القاهرة حذرت تل أبيب من القيام بأي عملية عسكرية في المنطقة العازلة على ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الانذار دوت في الجليل الأعلى بعد إطلاق رشقة صواريخ من طراز كاتيوشا، فيما اندلعت حرائق في كريات شمونة بعد تجدد استهداف شمال إسرائيل.مع انطلاق المرحلة الثانية من الحرب الإسرائيلية المعلنة على غزة بعمليات برية متزايدة، تواصل وسائل إعلام الحديث عن مفاجآت عسكرية فلسطينية محتملة.أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مقتل ضابط في قوات الاحتياط بحادث انقلاب دبابة في الشمال، وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة. headtopics.com

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