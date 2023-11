خطة تحفيز اقتصادية بقيمة 113 مليار دولار في اليابان

ومنذ بدأت الحرب في أوكرانيا، يتعرّض الناخبون في ثالث أكبر اقتصاد في العالم لضغوط معيشية شديدة بسبب ارتفاع الأسعار. بالمقابل، هبطت معدلات تأييد كيشيدا في استطلاعات الرأي إلى أدنى مستوى لها منذ توليه منصبه في 2021 بحسب الفرنسية.

وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع حكومي حضره مسؤولون من الحزب الحاكم إنّ"هذه الحزمة من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر بقليل من 17 تريليون ين (113.2 مليار دولار)". وأوضح كيشيدا أن"الركيزة الأكثر أهمية لهذه التدابير الاقتصادية الشاملة هي تعزيز القدرة التوريدية لتعزيز قدرة الشركات على الكسب للشركات".

