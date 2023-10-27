خطبتا الجمعة بالحرمين: المؤمن بين الرضا والصبر عند وقوع البلاء.. ومَن عرف الله ازداد يقينه

ألقة فضيلالشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة خطبة الجمعة اليوم في المسجد الحرام، وافتتحها بتوصية المسلمين بتقو

ألقة فضيلالشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة خطبة الجمعة اليوم في المسجد الحرام، وافتتحها بتوصية المسلمين بتقو

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خطيب المسجد الحرام: الصبر على البلاء والابتلاء فيه الرضا والخير والبركة (فيديو)صحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية اقرأ أكثر ⮕

السجن 3 سنوات للفاشنيستا فاطمة المؤمنالسجن 3 سنوات للفاشنيستا فاطمة المؤمن اقرأ أكثر ⮕

خطيب المسجد النبوي: احذروا العلو والتكبر على الخلق | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةخطيب المسجد النبوي: احذروا العلو والتكبر على الخلق أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي فضيلة الشيخ عبدالمحسن القاسم، في خطبة الجمعة اليوم، المسلمين بتقوى الله تعالى اقرأ أكثر ⮕

الشيخ بندر بليلة: اللهم احفظ المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبارالشيخ بندر بليلة: اللهم احفظ المسجد الأقصى وانصر إخواننا في فلسطين أكد فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة أن الصبر على البلاء منزلة من اقرأ أكثر ⮕

خطيب الحرم المكي: قضاءُ الله في عبده دائرٌ بين العدلِ والحكمة والرحمة والنعمةسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

الأمم المتحدة تخشى أن تكون «جرائم حرب» تُرتكب بين إسرائيل و«حماس»أعربت الأمم المتحدة الجمعة عن قلقها من أن «جرائم حرب» قد تكون تُرتكب في النزاع بين إسرائيل و«حماس». اقرأ أكثر ⮕