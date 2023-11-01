خرائط رقمية صينية من دون اسم 'إسرائيل' (صورة)

وبحسب الصحيفة، فإن هذا يأتي بينما تبدي هذه الخرائط اهتماما بإدراج أسماء جميع الدول، بما فيها تلك الصغيرة مثل لوكسمبورج. من جهته، علق مدير مكتب الصحيفة في بكين، جوناثان تشينغ، بأن"غموض الخرائط يتطابق مع دبلوماسية بكين الغامضة، ويتناقض مع اهتمامها العام بالخرائط".
ولا يُعرف إن كانت هذه الخرائط جديدة أم قديمة، لكن تجري مناقشته الأمر بين مستخدمي الإنترنت في الصين منذ اندلاع الحرب الحالية في غزة، في حين ذكر أحد المعلقين أن الصين"أزالت" اسم"إسرائيل".وتقول الصحيفة إن الحكومة الصينية تتعامل عادة بصرامة مع مسألة الخرائط على الإنترنت، مثل المواقع الإلكترونية للفنادق، وقد فرضت غرامات في السابق بسبب عدم الالتزام بخرائط مرتبطة بمطالباتها الإقليمية، مثل ترك خط يضم تسع نقاط يمتد حول بحر الصين الجنوبي الذي تتنازع الصين السيادة عليه مع دول الجوار.
وكانت السفارة الإسرائيلية في بكين قد لجأت إلى وقف خاصية التعليق على حسابها الرسمي على منصة"ويبو"، البديل الصيني لمنصة"إكس"، بعدما واجهت سلسلة من الهجمات اللفظية من قبل المستخدمين. وكانت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، قد قالت عبر منصة"إكس"، إن عدد الشهداء الكبير في غزة"يتجاوز حدود الدفاع عن النفس". وأضافت:"إذا ضاع الحد الأدنى من الاحترام والتبجيل للحياة والقانون الدولي، فسيغيب الخط الأحمر الأخلاقي، وذلك يعني الاندحار إلى الهاوية".سياسة
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