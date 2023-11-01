خرائط رقمية صينية بدون اسم 'إسرائيل' (صورة)

وبحسب الصحيفة، فإن هذا يأتي بينما تبدي هذه الخرائط اهتماما بإدراج أسماء جميع الدول بما فيها تلك الصغيرة مثل لوكسمبورج. من جهته، علق مدير مكتب الصحيفة في بكين، جوناثان تشينغ، بأن"غموض الخرائط يتطابق مع دبلوماسية بكين الغامضة، ويتناقض مع اهتمامها العام بالخرائط".

ولا يُعرف إن كانت هذه الخرائط جديدة أم قديمة، لكن تجري مناقشته الأمر بين مستخدمي الإنترنت في الصين منذ اندلاع الحرب الحالية في غزة، في حين ذكر أحد المعلين أن الصين"أزالت" اسم"إسرائيل".وتقول الصحيفة إن الحكومة الصينية تتعامل عادة بصرامة مع مسألة الخرائط على الإنترنت، مثل المواقع الالكترونية للفنادق، وقد فرضت غرامات في السابق بسبب عدم الالتزام بخرائط مرتبطة بمطالباتها الإقليمية، مثل ترك خط يضم تسع نقاط يمتد حول بحر الصين الجنوبي الذي تتنازع الصين السيادة عليه مع دول الجوار.

وكانت السفارة الإسرائيلية في بكين قد لجأت إلى وقف خاصية التعليق على حسابها الرسمي على منصة"ويبو"، البديل الصيني لمنصة"إكس"، بعدما واجهت سلسلة من الهجمات اللفظية من قبل المستخدمين. والأربعاء، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ؛ إلى أن عدد الشهداء الذي يفوق الثمانية آلاف في غزة"يتجاوز حدود الدفاع عن النفس". وأضافت عبر منصة"إكس":"إذا ضاع الحد الأدنى من الاحترام والتبجيل للحياة والقانون الدولي، سيغيب الخط الأحمر الأخلاقي، وذلك يعني الاندحار إلى الهاوية".سياسة

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