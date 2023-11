خذ الحيطة أثناء القيادة.. تنبيه واسع النطاق من 'أمن الطرق' للشرقية ومحافظاتها

تحت وسم #الوقاية_أمان، نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كل من 'حفر الباطن، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والظهران، والقطيف، ورأس تنورة'، من أمطار غزيرة. .وأوضحت 'أمن الطرق'، عبر حسابها على منصة 'إكس'، أن الأمطار الغزيرة قد يصاحبها نشاط في الرياح السطحية؛ مما يحد من مدى الرؤية الأفقية؛ آملة أخذ الحيطة أثناء القيادة، وتمنت السلامة للجميع.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: SABQORG »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AAWSAT_NEWS: الصين تريد عقد مؤتمر سلام دولي بشأن القضية الفلسطينيةقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن بكين تدعم عقد مؤتمر سلام دولي واسع النطاق في أقرب وقت ممكن لدفع القضية الفلسطينية مرة أخرى نحو «حل الدولتين».

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

SABQORG: 'أمن الطرق' يُصدر تنبيهًا لمستخدمي الطرق في عدة محافظات بالرياضسبق .. التفاصيل وأكثر

مصدر: sabqorg | اقرأ أكثر ⮕

TWASULNEWS: إنذار أحمر.. تحذير عاجل من أمن الطرق حول القيادة في منطقة مكةصحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: هل تخرج حرب إسرائيل - غزة عن سيطرة إدارة بايدن؟تزداد المخاوف من نشوب صراع إقليمي واسع بسبب موقف إدارة بايدن المساند بقوة لإسرائيل في حرب غزة، وسط مخاوف من تصعيد كبير يخرج عن السيطرة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

TWASULNEWS: 'أمن الطرق' يصدر تنبيها مهما للسائقين بالمنطقة الشرقية: 'احذروا هذا الأمر'صحيفة تواصل الالكترونية صحيفة إخبارية شاملة لأخبار المملكة السعودية والعالم العربي والإسلامي والأخبار العالمية اقتصادية واجتماعية وسياسية

مصدر: twasulnews | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: انطلاق أبرز حدث يجمع الخبرات الدولية للوصول إلى فضاء سيبراني آمناجتمع عدد من صُناع القرار والخبرات العالمية في السعودية؛ من أجل الوصول إلى فضاء سيبراني آمن وتعظيم مُخرجات «المنتدى الدولي للأمن السيبراني».

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕