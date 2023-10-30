خذ الحيطة.. تنبيهٌ من 'أمن الطرق' لقائدي المركبات بتبوك والوجه وأملج وضباء

نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة تبوك في كلٍ من 'الوجه وأملج وضباء' من تبعات بعض الظواهر الجوية..

وتحت وسم #الوقاية_أمان، أوضحت أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- أمطاراً غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية مما يحدُّ من مدى الرؤية..ودعت 'أمن الطرق'، عبر حسابها على منصة 'إكس'، إلى أخذ الحيطة في أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع.

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