خذ اللقاح.. 'القصيم الصحي': مرضى الربو من الفئات الأكثر عرضة للأنفلونزا

أكد تجمع القصيم الصحي، أن التقلبات الجوية مثل الأمطار والغبار والبرودة الشديدة، تُعد من مهيجات الربو؛ داعيًا إلى الحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية كل عام لتجنب الإصابة به وإثارة الربو..

وأوضح أن 'مرضى الربو من الفئات الأكثر عُرضة للتأثر بمضاعفات الأنفلونزا الموسمية وإن كانت بسيطة أو متوسطة الشدة؛ لأن الفيروس قد يسبب تهيج الشُّعَب الهوائية ويحفز أزمات الربو'..ودعا التجمع -عبر حسابه على منصة 'إكس'- إلى التوجه لأقرب مركز صحي للحصول على لقاح الإنفلونزا.

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