خدمة اليوم.. 7 خطوات لتقديم شكاوى الإنترنت والهاتف المصرفي

تقدم صحيفة"تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، اليوم الخميس، خطوات لتقديم شكاوى الإنترنت والهاتف المصرفي.وأوضح البنك المركزي، أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من تقديم شكاوى الإنترنت والهاتف المصرفي المختلفة.2 - اضغط على قائمة خدمات الظاهرة أعلى الصفحة الرئيسة.4 - ستظهر لك صفحة جديدة تحتوى على الشكاوى المختلفة في القائمة (ب).6 - سينقلك الموقع لبوابة ساما تفضل بتسجيل البيانات المطلوبة.

