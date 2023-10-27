خدمة اليوم.. 5 خطوات لتفعيل الإرسال البريدي من 'ص.ب' إلى واصل

تقدم صحيفة"تواصل" لقرائها الكرام، اليوم السبت، خطوات لتفعيل حوالة بريدية"ص.ب" إلى واصل.وأوضحت مؤسسة البريد أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من تحويل البريد الوارد من صندوق البريد بمكاتب وكالات البريد إلى موقع المستفيد.3 - ستصلك رسالة بقيمة الفاتورة ورقم السداد.,ستظهر لك رسوم الخدمةوخدمة "صادر واصل"، هي خدمة استلام البريد الصادر من موقع العميل مستوفاة الأجور والطوابع بعد وضعها في المكان المخصص بصندوق واصل، ليتم استلامها في اليوم التالي.

ويمكن إشعار المستفيد بوجود الرسالة المطلوب إرسالها عن طريق الدخول على بريدي أون لاين وطلب استلام الرسالة الكترونياً أو إرسال رسالة قصيرة"SMS".وتم إطلاق هذه الباقة للقطاعات الحكومية والخاصة ، بحيث تشتمل على جميع مزايا باقة واصل المميزة.

كما يتم تفعيل هذه الباقة آلياً بمجرد تسجيل العنوان الوطني ، وهي تساعد القطاعات الحكومية والخاصة في استقبال العدد الكبير من الرسائل في نفس المقرّ ، والحد من عناء إرسال المندوبين إلى صناديق البريد المنتشرة في المكاتب .يتم تفعيل خدمة البريد من خلال تسجيل العنوان الوطني، وذلك عبر الخطوات التالية:3- زيارة أحد المكاتب البريدية المنتشرة لطلب الخدمة.خطوات تفعيل تحويل ص. headtopics.com

ويمكن إشعار المستفيد بوجود الرسالة المطلوب إرسالها عن طريق الدخول على بريدي أون لاين وطلب استلام الرسالة الكترونياً أو إرسال رسالة قصيرة"SMS".وتم إطلاق هذه الباقة للقطاعات الحكومية والخاصة ، بحيث تشتمل على جميع مزايا باقة واصل المميزة.

كما يتم تفعيل هذه الباقة آلياً بمجرد تسجيل العنوان الوطني ، وهي تساعد القطاعات الحكومية والخاصة في استقبال العدد الكبير من الرسائل في نفس المقرّ ، والحد من عناء إرسال المندوبين إلى صناديق البريد المنتشرة في المكاتب .يتم تفعيل خدمة البريد من خلال تسجيل العنوان الوطني، وذلك عبر الخطوات التالية:3- زيارة أحد المكاتب البريدية المنتشرة لطلب الخدمة. headtopics.com

اقرأ أكثر:

twasulnews »

مساند : 6 خطوات للتأمين على العاملة المنزلية | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةمساند : 6 خطوات للتأمين على العاملة المنزلية كشفت منصة مساند عن خطوات خدمة التأمين على العاملة المنزلية عبر منصة التأمين السعودية. اقرأ أكثر ⮕

ترتيب دوري روشن السعودي بعد مباريات اليوم | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةترتيب دوري روشن السعودي بعد مباريات اليوم واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد نتائجه المخيبة للآمال، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن اقرأ أكثر ⮕

المودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف أسرة منذ بداية هذا العام | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةالمودة: 73 ألف خدمة لـ 37 ألف أسرة منذ بداية هذا العام منذ مطلع العام الحالي قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية أكثر من 73 ألف خدمة لأكثر من 37 ألف مستفيد اقرأ أكثر ⮕

طقس المملكة.. أمطار وعواصف رعدية على العاصمة المقدسةهطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة. اقرأ أكثر ⮕

إيداع تونسي الحبس المؤقت بتهمة التورّط في هجوم بروكسلوُجّهت إلى رجل تونسي يبلغ من العمر 44 عاماً، ويُشتبه في تواطئه مع منفّذ هجوم بروكسل في 16 أكتوبر (تشرين الأول)، اتهامات بـ«الاغتيال في سياق إرهابي». اقرأ أكثر ⮕

رسالة بـ «الإنجليزية» تقود رجلاً إلى المحكمةرسالة بـ «الإنجليزية» تقود رجلاً إلى المحكمة اقرأ أكثر ⮕