خدمة اليوم.. 5 خطوات لتفعيل الإرسال البريدي من 'ص.ب' إلى واصل

تقدم صحيفة"تواصل" لقرائها الكرام، اليوم السبت، خطوات لتفعيل حوالة بريدية"ص.ب" إلى واصل.وأوضحت مؤسسة البريد أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من تحويل البريد الوارد من صندوق البريد بمكاتب وكالات البريد إلى موقع المستفيد.3 - ستصلك رسالة بقيمة الفاتورة ورقم السداد.,ستظهر لك رسوم الخدمةوخدمة "صادر واصل"، هي خدمة استلام البريد الصادر من موقع العميل مستوفاة الأجور والطوابع بعد وضعها في المكان المخصص بصندوق واصل، ليتم استلامها في اليوم التالي.
ويمكن إشعار المستفيد بوجود الرسالة المطلوب إرسالها عن طريق الدخول على بريدي أون لاين وطلب استلام الرسالة الكترونياً أو إرسال رسالة قصيرة"SMS".وتم إطلاق هذه الباقة للقطاعات الحكومية والخاصة ، بحيث تشتمل على جميع مزايا باقة واصل المميزة.
كما يتم تفعيل هذه الباقة آلياً بمجرد تسجيل العنوان الوطني ، وهي تساعد القطاعات الحكومية والخاصة في استقبال العدد الكبير من الرسائل في نفس المقرّ ، والحد من عناء إرسال المندوبين إلى صناديق البريد المنتشرة في المكاتب .يتم تفعيل خدمة البريد من خلال تسجيل العنوان الوطني، وذلك عبر الخطوات التالية:3- زيارة أحد المكاتب البريدية المنتشرة لطلب الخدمة.خطوات تفعيل تحويل ص. headtopics.com
ويمكن إشعار المستفيد بوجود الرسالة المطلوب إرسالها عن طريق الدخول على بريدي أون لاين وطلب استلام الرسالة الكترونياً أو إرسال رسالة قصيرة"SMS".وتم إطلاق هذه الباقة للقطاعات الحكومية والخاصة ، بحيث تشتمل على جميع مزايا باقة واصل المميزة.
كما يتم تفعيل هذه الباقة آلياً بمجرد تسجيل العنوان الوطني ، وهي تساعد القطاعات الحكومية والخاصة في استقبال العدد الكبير من الرسائل في نفس المقرّ ، والحد من عناء إرسال المندوبين إلى صناديق البريد المنتشرة في المكاتب .يتم تفعيل خدمة البريد من خلال تسجيل العنوان الوطني، وذلك عبر الخطوات التالية:3- زيارة أحد المكاتب البريدية المنتشرة لطلب الخدمة. headtopics.com