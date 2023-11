ختم خاص بموسم الرياض للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية

وقال آل الشيخ عبر حسابه في منصة إكس “ختم خاص بموسم الرياض للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات”.ويأتي شعار موسم الرياض، بشكل نابض بالحياة، يتمثل في دائرة متكاملة تعكس مفهوم السَّنة، مسلطة الضوء على 6 أشهر من السنة بألوان حيوية ويعكس حماس وتنوع التجارب الاستثنائية التي يقدمها موسم الرياض في عامه الرابع.

وانطلق موسم الرياض 2023 في 28 أكتوبر، بهوية ابتكارية وجديدة كُليًا تحت شعار Big Time، حيث تؤسس الهوية الجديدة لرؤية مُستدامة تصل بالموسم للأسواق العالمية.

