خبير إستراتيجي مصري لـ«عكاظ»: إسرائيل ستفشل في تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف فرحات لـ«عكاظ»: هناك رفض عربي لنزوح الشعب الفلسطيني إلى دول الجوار، كونه أمراً ينهى القضية الفلسطينية لصالح تل أبيب، متوقعاً أن هذا الأمر سيكون على أجندة القمة العربية المرتقبة في الرياض.

قال مصدر سعودي لـ«الشرق الأوسط» إنه ستُعقد قمة عربية طارئة تتناول القضية الفلسطينية وأحداث غزة في الرياض يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

في اليوم الـ25 للحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، دعا وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي لإجراء تحقيق مستقل ومحاكمة إسرائيل على 'اس

متحدث «التعليم» لـ«عكاظ»: التحول للأعمال التشغيلية فقط

في اليوم الـ 25 للحرب المستعرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، تستمر الغارات على مختلف المناطق في القطاع المكتظ بالسكان، وسط ارتفاع أعداد القتلى.وأ

في اليوم الـ 25 للحرب المستعرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، تستمر الغارات على مختلف المناطق في القطاع المكتظ بالسكان، وسط ارتفاع أعداد القتلى.وأ

سلّمت جامعة الدول العربية ردّها المكتوب إلى قلم محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك في القضية التي تنظرها المحكمة بشأن الاحتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.

