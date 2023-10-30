خبير أمريكي يتحدث عن فشل المحافظين الجدد في أوكرانيا

وكتب ساكس، الذي يشغل منصب أستاذ ومدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا ورئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة:"كانت هناك 4 أحداث حطمت آمال المحافظين الجدد في توسع حلف (الناتو) شرقا نحووجورجيا وما وراءهما. الأول واضح، حيث تعرضت أوكرانيا للدمار في ساحة المعركة، مع وقوع خسائر مأساوية ومرعبة. روسيا تنتصر في حرب الاستنزاف، وهو ما كان متوقعا منذ البداية، إلا أن المحافظين الجدد ووسائل الإعلام الرئيسية ينكرون ذلك حتى يومنا هذا".

وأشار ساكس إلى أن أوكرانيا معرضة لخطر الانهيار الاقتصادي والديموغرافي والعسكري، فيما تحتاج الولايات المتحدة بشكل ملح إلى تغيير المسار، حيث يتعين على الرئيس بايدن أن يبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الولايات المتحدة ستنهي توسع"الناتو" شرقا، إذا توصل البلدان إلى اتفاق جديد بشأن الترتيبات الأمنية.

ثالثا، يتعين على روسيا وأوكرانيا أن تتفقا على حدود جديدة، مع بقاء شبه جزيرة القرم ذات الأغلبية العرقية الروسية والمناطق ذات الأغلبية العرقية الروسية في شرق أوكرانيا جزءا من روسيا. وستكون التغييرات الحدودية مصحوبة بضمانات أمنية لأوكرانيا، بدعم بالإجماع من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودول مثل ألمانيا وتركيا والهند. headtopics.com

وختم ساكس مقاله بأن"مفتاح السلام طويل الأمد في أوروبا هو الأمن الجماعي، كما تطالب به منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ووفقا لاتفاقيات المنظمة، فإن الدول الأعضاء لا يجوز لهم تعزيز أمنهم على حساب أمن الدول الأخرى".أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في منطقة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.نشر"حزب الله" اللبناني فيديو مدته 12 ثانية، ظهر فيه الأمين العام للحزب حسن نصر الله يمر أمام عدسات الكاميرا دون ظهور وجهه، وفي الخلفية علم الحزب.

ذكرت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، أن القاهرة حذرت تل أبيب من القيام بأي عملية عسكرية في المنطقة العازلة على ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

تفشي التهاب الكبد الوبائي بمدينة أوكرانية.. وإغلاق المدارسقال كبير مسؤولي الصحة العامة في أوكرانيا إن المدارس ستنتقل إلى نظام التعليم عن بعد عبر الإنترنت بدءا من غد الاثنين في مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا بعد أن أد اقرأ أكثر ⮕

وكالة 'تسنيم': نحو 5 آلاف جندي أمريكي شاركوا في العملية البرية على غزةذكرت وكالة الأنباء الإيرانية 'تسنيم' نقلا عن مصدر، أن قرابة 5 آلاف جندي أمريكي شاركوا في العملية البرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي على عدة محاور في قطاع غزة مساء أمس الجمعة. اقرأ أكثر ⮕

لافروف: يجب وقف هذا وإنقاذ سكان غزة المحاصرينلافروف يتحدث عن عواقب تدمير قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

أوكرانيا: مصرع شخصين وانقطاع واسع للكهرباء بسبب سوء الأحوال الجويةقضى شخصان على الأقل اليوم (السبت) في كييف، جراء سقوط أشجار بسبب سوء الأحوال الجوية، بينما انقطع التيار الكهربائي عن مئات البلدات في أوكرانيا. اقرأ أكثر ⮕

شويغو يتهم الغرب بمحاولة مد نطاق حرب أوكرانيا لآسيا والمحيط الهادينقلت وسائل الإعلام الرسمية الروسية عن وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله، إن الغرب يريد توسيع الصراع في أوكرانيا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، وذلك في تصريحات أ اقرأ أكثر ⮕

صحفي أمريكي: أوهام استثنائية الولايات المتحدة أدّت إلى فشل الهجوم الأوكراني المضاداعتبر الصحفي الأمريكي ديني خايفون أن أوكرانيا كانت تؤمن بأوهام الغرب باستثنائية الولايات المتحدة و'الناتو'، وهذا ما قادها إلى فشل هجومها المضاد. اقرأ أكثر ⮕