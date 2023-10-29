خبيرة تغذية تكشف فوائد تناوُل المزيد من الألياف وشاي الأعشاب لزيادة الطاقة

يمكن تحقيق أهداف رائعة لزيادة الطاقة، وتقليل الانتفاخ ومشاكل الأمعاء، إضافة إلى التخلص من الدهون عن طريق تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الألياف، إضافة إلى تناول الشاي، وممارسة التمارين الخفيفة إلى المعتدلة لمدة 30 دقيقة بخمسة أيام في الأسبوع، وفقًا لما نشره موقع Insider..وفي التفاصيل، قالت كلاريسا لينهير، اختصاصية تغذية واختصاصية صحة الأمعاء، إنه من الرائع أن يتم الحفاظ على النشاط والحيوية، ولكن يجب أيضًا القيام ببعض تدريبات المقاومة للمساعدة على فقدان الدهون، والحفاظ على العضلات..

وقالت: 'إذا كانت حالات الانتفاخ مرتبطة بالإمساك فربما يرغب الشخص في زيادة تناول الألياف لدعم زيادة تواتر حركات الأمعاء، التي بدورها يمكن أن تساعد في تقليل الانتفاخ'، علاوة على أن 'الألياف تمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول؛ وهو ما يمكن أن يساهم في إنقاص الوزن'..

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