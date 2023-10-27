خبراء: تضامن شباب تونس مع غزة مصدره إلهام المقاومة و'تساهل' السلطة

قال خبيران تونسيان إن القضايا القومية تُحرك عادة الشباب التونسي، رغم ما يظهر من ابتعاده عن السياسة، في ظل ما تعيشه البلاد من تفاعل مع القضية الفلسطينية عبر تنظيم مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 21 يوما.

واعتبر السعيداني أن ما يظهر من ابتعاد الشباب عن الحياة السياسية سببه أن الحملات ضد التسامح مع الفاسدين ومنتهكي حقوق الانسان في عهود ما قبل الثورة (2011)، حوصرت من الدولة بطرق مختلفة. وأكد السعيداني أن"الشعار موجود في ذاكرة الناس ويقع التصرف فيه بطرق مختلفة، الذاكرة مهمة، هنا أجيال تكوّن مع بعضها ذاكرة مشتركة الأمر الذي يجعل الهَبّة تكون سريعة وتستجيب بشكل كبير".من ناحيته مهدي مبروك، مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بتونس قال:"هذا الجيل لم يعش حرب الخليج الأولى (1991) ولا حرب جنوب لبنان (2006)، فهو لأول مرة وجدانه العروبي وانتماؤه الحضاري يوضع على محك التجربة".

وأوضح:"هذه المرة الفكرة أعمق لأنها تتعلق بالكرامة الوطنية وفلسطين وهناك نوع من الالتزام القومي وحتى الثقافي بالمعنى العربي الإسلامي العام الذي يجعل الشباب ينتفض دفاعًا عن كرامته". وتابع"ولا ننسى أن خطاب الرئيس قيس سعيد كان له دور في تفاعل الشباب ومشاركتهم في المظاهرات دعما لغزة والمقاومة الفلسطينية. headtopics.com

وقال سعيّد في 18 أكتوبر، في كلمة خلال إشرافه على مجلس طارئ للأمن القومي، إثر المجزرة الإسرائيلية في مستشفى"المعمداني" بغزة"، من حق التونسي ككل الشعوب الحرة في العالم أن يعبر عن موقفه الثابت من الحق الفلسطيني، ندعوه إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وألا يتعرض لأحد لا في جسده ولا في ملكه ولا في عرضه".

ورجّح أن"النظام يتنفس بهذه التعبئة الجماهيرية الكبيرة لفائدة غزة، ويتم التصعيد العروبي في هذه القضايا، في حين لا يهتم بالقضايا الأخرى التي تهم الوضع الداخلي". ورأى أن"جزءًا من الخطاب الاحتجاجي يمتلكه النظام، وأن مفاتيح المعركة الرمزية والكلام بيد السلطة، النظام له مشروعية أخلاقية ولا يمكن أن يكون هذا تدرّب على الشأن الوطني".حسام عنيبة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للطلبة (نقابة طلابية مستقلة) قال:"نعتبر أن القضية الفلسطينية هي أم القضايا وهذا لا شك فيه وموجود في لوائح منظمتنا لكل المؤتمرات الخاصة بنا". headtopics.com

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