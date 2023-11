خبراء عسكريون: الجيش الروسي ليس رقم 1 في العالم إنما خارج التصنيفات

الحرب في غزة بيومها الـ27 وموسكو تحذر من سيناريو"مبادرة ريغان"إيلات تتعرض لضربة صاروخية فجر الأربعاء والجيش الإسرائيلي يقول: تعرضنا لهجوم جديد من اليمن (فيديو)

SKYNEWSARABIA: روسيا: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسهاقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن 'إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال'.

RTARABIC: آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /01.11.2023/تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.

ALARABIYA: الجيش الإسرائيلي: مقتل 15 من جنودنا في معارك غزة منذ الثلاثاءفي الوقت الذي وسع من نطاق عمليته البرية في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقتل 15 جندياً في المعارك الدائرة في القطاع.وقال متحدث باسم الجيش إن '

AAWSAT_NEWS: إسرائيل تنشر زوارق صواريخ في البحر الأحمرقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه نشر زوارق صواريخ في البحر الأحمر، الأربعاء، في إطار التعزيزات.

AA_ARABIC: 'الشؤون الدينية التركية' تنظم ملتقى تشاوريا حول فلسطينرئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش قال خلال الملتقى إن 'الوحشية الإسرائيلية في فلسطين ليست نتاج سياسة ظالمة فحسب، إنما في الوقت نفسه نتاج استغلال الدين بطريقة منحرفة وقذرة' - Anadolu Ajansı

ALARABIYA: ماذا جرى شمال غزة.. متحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوضح؟مع ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 12 خلال العمليات البرية التي جرت أمس في شمال قطاع غزة، خرج دانيال هغاري، المتحدث باسم الجيش ليوضح بعض الت

