خالد صقر: مسلسل «الشرار» يُنهي سلسلة أدواري الشريرة

رأى الفنان السعودي خالد صقر أن دوره في مسلسل «الشرار» سيُنهي سلسلة أدواره الشريرة التي قدمها على مدار السنوات الماضية، وعبّر عن سعادته لتصدر فيلمه الجديد «السجين» قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في المنطقة العربية على منصة «برايم فيديو» التي يُعرَض عليها حالياً.

وعن الصعوبات التي واجهها خلال تصوير الفيلم، قال: «أصعب المشاهد بالنسبة لي كان مشهد القتال بين (عمار) والنسخة الشريرة له التي استخرجها السجين من اللوحة، وتطلَّب تصوير هذا المشهد التدرب على أداء شخصيتين مختلفتين، لأنني الشخصية الوحيدة التي تظهر على الشاشة خلال المشهد بأكمله، وكنت في الواقع أحارب نفسي».

ويعدّ خالد صقر أحد أبرز الفنانين السعوديين على الساحة الفنية، إذ بدأ مشواره الفني عام 2011، وبرزت مكانته في فيلم «الشقة 6»، و«كمان» الذي حاز عنه جائزة أفضل ممثل في مهرجان أفلام السعودية، كما حاز جائزة في مهرجان الشباب للأفلام، وقدم عدداً كبيراً من الأعمال الدرامية التلفزيونية منها المسلسل البدوي «الدمعة الحمراء» مع تركي اليوسف، و«سيلفي»، و«اختطاف»، و«42 يوم»، و«عندما يكتمل القمر». headtopics.com

أسباب عديدة مثلت عناصر جذب لهذا العمل بحسب مطاوع: «أول ما جذبني كان عنصر الإنتاج مع شركة (أروما) وتحمست للعمل مع المؤلف محمد سليمان عبد الملك، فهو أحد المؤلفين المتميزين وكنت أتطلع لتقديم عمل معه، وفيما بعد انضم لنا المخرج محمود عبد التواب الشهير بـ(توبة)، وهو مخرج واعد جداً وقد اكتسب خبرات من مخرجين أثبتوا تفوقهم حيث عمل مع مروان حامد ومحمد ياسين وتامر محسن، وهو مخرج صاحب رؤية وقدرة على القيادة، كما أنني سعيدة بكل زملائي، مراد مكرم في أحسن حالاته وكذلك نجلاء بدر وصدقي صخر، ووليد فواز،...

امتلكت حنان مطاوع الوعي وبنت ثقة مع المشاهد عبر أعمال عديدة وفق نقاد: «هذا أمر يسعدني ويشرفني أن يكون بيني وبين الجمهور ثقة فيما أقدمه، ويكون ما تمنيته قد تحقق بفضل الوعي الذي جاء من إدراكي لأهمية الفن، فمنذ كنت طالبة بالجامعة أدركت أنه لكي يحقق الإنسان نجاحاً لا بد أن يصعد بالتدريج». headtopics.com

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