خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية عبر منصة «ساهم» لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة

وبين معاليه أن المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، مُقدمًا عظيم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على الوقوف الدائم وغير المستغرب لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يجزل المثوبة لهما - رعاهما الله - ويجزيهما خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهما، لما يُقدمانه للمتضررين والمنكوبين في مختلف دول العالم.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: OKAZ_ONLINE »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALARABIYA: نشرت صورة من مخيم جباليا.. أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعيةبعد انتقادها منذ أيام للأحداث المأساوية التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، أعادت النجمة العالمية أنجلينا جولي استنكارها لما يعيشه سكان قطاع غزة، وشاركت عبر ح

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. «السيامي» النيجيري «حسنة وحسينة» في الرياضتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. «السيامي» النيجيري «حسنة وحسينة» في الرياض

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

ALWATANSA: النمور تفترس الفهودعبر الاتحاد محطة مضيفه الفيحاء، حاجزا مقعده في ربع نهائي خادم الحرمين الشريفين، بعد تفوقه عليه 3/صفر في المباراة التي شهدها ملعب إستاد الملك فهد الدولي، لحساب دور الـ16 للبطولة...

مصدر: AlwatanSA | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: 'الأونروا': 70 شهيدا من موظفي الوكالة منذ بدء العدوان على غزةأكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأوسط (الأونروا) فيليب لازاريني سقوط 70 موظفاً في الأونروا منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

CNNARABIC: رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لـCNN: 'لا يوجد مكان آمن في القطاع'تحدث وليام شومبورغ، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إلى كريستيان أمانبور، من قطاع غزة حيث يقول 'لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة'.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: خروج أوائل الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة إلى مصرالمجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة خرجت من قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕