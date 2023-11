خادم الحرمين وولي العهد يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

واستعرض الوزيران خلال جلسة مباحثات رسمية بمقر وزارة الدفاع الأميركية، علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، وأكدا على الشراكة الاستراتيجية بينهما في المجال العسكري والدفاعي، وسُبل تعزيزها وتطويرها، ودور الرياض وواشنطن الريادي إقليمياً ودولياً في تحقيق السلم والأمن الدوليين، كما ناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كانت الأمم المتحدة قد أعلنت مؤخراً اختيار السعودية ضمن الهيئة المؤلفة من 39 عضواً يمثلون الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني والأكاديمي من مختلف دول العالم، التي بدأت في عملها كجزء من خريطة طريق التعاون الرقمي لإجراء التحليل وتقديم التوصيات بشأن الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن الرياض استضافت جلسة تشاور حول إنشاء الهيئة خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عام 2020. وشدّد الجانبان، في هذا السياق على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات دوامة عنف جديدة، والعمل على إيجاد أفق سياسي واضح للسلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الاستقرار والأمن للجميع، مؤكدين حرصهما على تعزيز العمل المشترك لتحقيق السلام في المنطقة؛ انطلاقاً من نهج البلدين الراسخ في دعم التعايش والتعاون الإقليمي؛ لما فيه مصلحة جميع الشعوب.

ووفق المعلومات الصادرة فإن المذكرات الموقعة تشمل مذكرة تفاهم في مجالات الاستثمارات، ومذكرة بين شركة «أبوظبي التنموية القابضة» وصندوق الاستثمار الأردني تضم مشاريع تشغيل الميناء متعدد الأغراض للبضائع بالعقبة، وتطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة.

وبحسب قانون تأسيسه، فإن «مجلس الدولة» مؤسسة تشريعية ذات شخصية اعتبارية يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتكون المجلس من رئيس وأعضاء لا يتجاوز عددهم جميعاً عدد أعضاء مجلس الشورى، يُعيَّنون بمرسوم سلطاني.

