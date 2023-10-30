حُكم عليهم بالإعدام في قطر.. تعليق جديد من الهند على قضية المواطنين الثمانية

وكتب جاي شانكار عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "التقيت هذا الصباح مع عائلات الهنود الثمانية المعتقلين في قطر وشددت على أن الحكومة تولي أهمية قصوى لهذه القضية. وتتشارك المخاوف والألم مع العائلات بشكل كامل".وأردف وزير الخارجية الهندي مؤكدا أن "الحكومة ستواصل بذل كل الجهود لضمان إطلاق سراحهم. وسوف تتنسق بشكل وثيق مع العائلات في هذا الصدد".

وصدرت أحكام بالإعدام على 8 هنود في قطر، وفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الهندية، الخميس الماضي، قائلة: "صدمنا بشدة من الحكم بعقوبة الإعدام". وقالت الخارجية الهندية إن المواطنين الثمانية الذين صدر بحقهم حكم الإعدام يعملون في شركة "الظاهرة" ومقرها قطر.

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