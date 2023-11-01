حياة بالطابور.. كيف يقضي النازحون احتياجاتهم في قطاع غزة؟

يضيف محمد في حديثه لـ"عربي21":"يبدو الأمر كحماقة مني، فكيف يلتبس علي الأمر إلى هذه الدرجة، لكن واقع قطاع غزة يجعلك تقع في مثل هذا الخطأ الساذج؟ فأغلب المتاجر مغلقة حتى واجهات المحلات مختفية بفعل القصف والازدحام الشديد".
ويوضح محمد في حديثه لـ"عربي21" أنه اكتشف أنه يقف في الطابور الخاطئ فقط عندما استسلم، ويأس من الوقوف الطويل، وقرر العودة إلى المنزل الذي نزح إليه ليشاهد بالكاد واجهة المحل وعلامة"ويسترن يونيون" على بابه المزدحم".بدوره، يؤكد عبدالرحمن (39 عاما) أنه يتمكن حتى الآن من تدبير الخبز لعائلته وعائلات أخرى نازحة من خلال"المرابطة" على أبواب المخابز حتى قبل أن تفتح أبوابها في ساعات الصباح الباكر.
ويذكر عبد الرحمن، أن عملية الوقوف في طابور الخبز ليست عملية بسيطة، بل إنها مليئة بالمخاطر وممزوجة بالقلق الذي يمتد لساعات طويلة ومرهقة، في وقت قام فيه الاحتلال الإسرائيلي بعملية استهداف العديد من المخابز، واستشهد خلالها العشرات.
وقصف الاحتلال حتى الآن أكثر من 10 مخابز في مختلف المدن سواء في غزة أو جنوبنا حيث زعم إنعا منطقة آمنة، وتسبب ذلك باستشهاد 30 على الأقل وإصابة العشرات. ويضيف يحيى في حديثه لـ"عربي21" بالقول:"نتمكن في بعض الأحيان بمساهمة بعض الجيران من توفير مولد كهرباء وبعض لترات الوقود من أجل تشغيل المحطة، وبعدها يبدأ طابور من أجل التعبئة في الجالونات أو الزجاجات أو حتى الجرادل".من جهة أخرى، لا تفتح العديد من محلات الصرافة التي يمتلك بعضها خدمات التحويل الدولية أبوابها دائما، لذلك قد يكون طابور الوقوف عليها من الأكبر والأطول.
تجدر الإشارة، إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 8796 شهيدا.وقالت وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، إن عدد الشهداء ارتفع إلى 8796 شهيدا، بينهم 3648 طفلاً و2290 امرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي؛ مشيرة إلى أن حصيلة المصابين جراء العدوان على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر ارتفعت إلى 22,219 .
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