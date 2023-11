حياة بالطابور.. كيف يقضي النازحون احتياجاتهم في قطاع غزة؟

يضيف محمد في حديثه لـ"عربي21":"يبدو الأمر كحماقة مني، فكيف يلتبس علي الأمر إلى هذه الدرجة، لكن واقع قطاع غزة يجعلك تقع في مثل هذا الخطأ الساذج؟ فأغلب المتاجر مغلقة حتى واجهات المحلات مختفية بفعل القصف والازدحام الشديد".

ويوضح محمد في حديثه لـ"عربي21" أنه اكتشف أنه يقف في الطابور الخاطئ فقط عندما استسلم، ويأس من الوقوف الطويل، وقرر العودة إلى المنزل الذي نزح إليه ليشاهد بالكاد واجهة المحل وعلامة"ويسترن يونيون" على بابه المزدحم".بدوره، يؤكد عبدالرحمن (39 عاما) أنه يتمكن حتى الآن من تدبير الخبز لعائلته وعائلات أخرى نازحة من خلال"المرابطة" على أبواب المخابز حتى قبل أن تفتح أبوابها في ساعات الصباح الباكر.

ويذكر عبد الرحمن، أن عملية الوقوف في طابور الخبز ليست عملية بسيطة، بل إنها مليئة بالمخاطر وممزوجة بالقلق الذي يمتد لساعات طويلة ومرهقة، في وقت قام فيه الاحتلال الإسرائيلي بعملية استهداف العديد من المخابز، واستشهد خلالها العشرات.

وقصف الاحتلال حتى الآن أكثر من 10 مخابز في مختلف المدن سواء في غزة أو جنوبنا حيث زعم إنعا منطقة آمنة، وتسبب ذلك باستشهاد 30 على الأقل وإصابة العشرات. ويضيف يحيى في حديثه لـ"عربي21" بالقول:"نتمكن في بعض الأحيان بمساهمة بعض الجيران من توفير مولد كهرباء وبعض لترات الوقود من أجل تشغيل المحطة، وبعدها يبدأ طابور من أجل التعبئة في الجالونات أو الزجاجات أو حتى الجرادل".من جهة أخرى، لا تفتح العديد من محلات الصرافة التي يمتلك بعضها خدمات التحويل الدولية أبوابها دائما، لذلك قد يكون طابور الوقوف عليها من الأكبر والأطول.

تجدر الإشارة، إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، إلى 8796 شهيدا.وقالت وزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، إن عدد الشهداء ارتفع إلى 8796 شهيدا، بينهم 3648 طفلاً و2290 امرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي؛ مشيرة إلى أن حصيلة المصابين جراء العدوان على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر ارتفعت إلى 22,219 .

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: ARABI21NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNARABIC: رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لـCNN: 'لا يوجد مكان آمن في القطاع'تحدث وليام شومبورغ، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إلى كريستيان أمانبور، من قطاع غزة حيث يقول 'لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة'.

مصدر: cnnarabic | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: 'ولد يتيما'.. الطواقم الطبية بغزة تنقذ حياة طفل رضيع بعد قصف إسرائيلي قتل كل عائلته (فيديو)تمكنت الطواقم الطبية في قطاع غزة، من إنقاذ حياة طفل رضيع بعد مقتل جميع أفراد أسرته ووالدته التي كانت حاملا به في أسبوعها الـ 32 جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلهم.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: خامنئي يطالب بإغلاق طرق تصدير النفط والسلع إلى إسرائيلدعا المرشد الإيراني علي خامنئي إلى عرقلة صادرات النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل، محذراً من أن القصف الإسرائيلي قد يقضي على أسراها في قطاع غزة.

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

TRTARABI: غارات متواصلة على غزة لليوم 25.. قصف بمحيط المشافي واشتباكات شمال القطاعلليوم 25 على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف قطاع غزة، وقصفت قوات الاحتلال محيط عدد من مستشفيات القطاع، وأعلنت المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في المناطق شمال وجنوب قطاع غزة.

مصدر: TRTArabi | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: إسرائيل تقصف محيط منشآت صحية في غزةواصل الطيران الإسرائيلي، ليلة الثلاثاء، قصفه محيط عدة مستشفيات في قطاع غزة.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕

SKYNEWSARABIA: قصف إسرائيلي لمنزل في غزة يودي بحياة 14 فلسطينياقتل 14 فلسطينيا مساء الإثنين، بعد قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

مصدر: skynewsarabia | اقرأ أكثر ⮕