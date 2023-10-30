حنان ترك توجه رسالة لزميلها بعد اعتذاره عن المشاركة بموسم الرياض تضامنا مع غزة

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة أعربت حنان ترك عن تضامنها مع أهالي القطاع المحاصر- فيسبوك حنان تركوعلقت الفنانة على فيديو اعتذار محمد سلام بقولها:"لعل من أبرك الأعمال التي تتقرب بها إلى الله يوم القيامة هذا الهم الذي تحمله في صدرك تجاه إخوانك، سترد لك يوم القيامة".

وأعلن الفنان المصري محمد سلام، رفضه الحضور أو المشاركة في موسم الرياض بالسعودية الذي سينطلق خلال الأيام القادمة لعرض مسرحيته"زواج اصطناعي"، وذلك تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان مستمر. وقال سلام خلال بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه كان يأمل في أن يلغى أو يؤجل خلال فترة الحرب على غزة. وأضاف:"إزاي أعرض مسرحية كوميدية والناس بتموت في فلسطين؟ هكذا أكون مشاركا بقتلهم".ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة أعربت الفنانة المصرية عن تضامنها مع أهالي القطاع المحاصر.

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