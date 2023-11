حنان عشراوي لـCNN: الأحداث في غزة تُذكر الفلسطينيين بالنكبة.. والعالم يشهد 'إبادة جماعية' في القطاع

وقالت عشراوي إن هذه "تجربة مؤلمة للغاية لجميع الفلسطينيين، لأنها تذكرنا إلى حد كبير بالنكبة والكارثة التي حلت بالفلسطينيين عندما تم إنشاء إسرائيل نتيجة لسلسلة من المجازر والسلب والطرد."

AAWSAT_NEWS: جباليا جثث وأنقاض... والدبابات الإسرائيلية تتقدمنفذت إسرائيل مذبحة جديدة في شمال قطاع غزة، حيث أبادت حياً كاملاً وسط مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين وحولته لجثث وأنقاض، مساء أمس الثلاثاء.

BBCARABIC: حرب غزة: إلى متى تستمر مأساة المدنيين في القطاع؟في الوقت الذي عبر فيه مجموعة من الفلسطينيين مزدوجي الجنسية معبر رفح من غزة باتجاه مصر وفقا لاتفاق رعته قطر مايزال الوضع الإنساني يتردى بصورة كبيرة في القطاع.

CNNARABIC: حنان عشراوي لـCNN: الطريقة الوحيدة لحصول إسرائيل على الأمن هي أن يتمتع الفلسطينيون بحقوقهمقالت حنان عشراوي، السياسية الفلسطينية السابقة ومفاوضة السلام، لكريستيان أمانبور من شبكة CNN إنه يجب على إسرائيل أن تعترف بأن الفلسطينيين يتمتعون بحقوق متساوية.

CNNARABIC: رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة لـCNN: 'لا يوجد مكان آمن في القطاع'تحدث وليام شومبورغ، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إلى كريستيان أمانبور، من قطاع غزة حيث يقول 'لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة'.

AAWSAT_NEWS: غارة إسرائيلية تحوّل مخيم جباليا إلى مقبرة جماعية (صور)غارة تحوّل وسط مخيم جباليا في قطاع غزة إلى مقبرة جماعية.

CNNARABIC: استقالة مسؤول بالأمم المتحدة بسبب ما وصفه بـ'إبادة جماعية' في غزةقدم أحد مسؤولي حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة باستقالته من منصبه، بسبب ما وصفه بـ'الإبادة الجماعية' في قطاع غزة، التي فشلت الأمم المتحدة في وقفها، حسبما قال في رسالة.

