حملة اعتقالات من الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية وتقتحم نابلس ومخيمات عدة

قالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الكابتن إيلا، اليوم الأربعاء، إن الجيش قصف بنية تحتية ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لـ«حزب الله» داخل الأراضي اللبنانية، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف غالانت بمؤتمر صحافي عقد في تل أبيب: «العدو أمام خيارين، الموت أو الاستسلام من دون شروط، ليس هناك خيار ثالث». حذرت تركيا وإيران من اتساع نطاق الحرب في المنطقة في ظل مواصلة إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، وانتقدتا موقف الغرب بشأن وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وأيّدتا عقد مؤتمر دولي أو إقليمي في أسرع وقت ممكن للخروج من الوضع الراهن.

وأضاف فيدان، أن بلاده تريد إعلان وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وأن يتم تشجيع قيام السلام العادل والدائم ليس فقط على أساس حل الدولتين، بل ينبغي أن تشارك الدول الإقليمية في ضمان تنفيذ هذا الحل، مشيراً إلى نظام الضامنين الذي اقترحته بلاده، لكنه لم يكشف عن فحواه.

وأضاف فيدان: «نعتقد أن المؤتمر الدولي للسلام سيكون المنصة الأنسب لهذا العمل، ومشاوراتنا حول مكان وكيفية عقد المؤتمر مستمرة مع أصدقائنا المعنيين». وقال عبداللهيان: إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ومجازر ضد الأطفال والنساء في غزة، منذ 26 يوماً، وإن الاتصالات مستمرة من أجل عقد اجتماع على نحو سريع بشأن غزة والضغط لفتح ممرات إنسانية وإرسال مساعدات للفلسطينيين.

ودعا عبداللهيان إلى «مقاطعة المنتجات الإسرائيلية»، عادّاً أن عليها «ألا تتردد» في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل. وقال عبداللهيان خلال زيارة له إلى إسطنبول، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء «إرنا» الرسمية بالفارسية: «واجبنا الأول في الدول الإسلامية والعربية مقاطعة المنتجات الإسرائيلية»، مضيفاً «لا يجب أن يكون هناك تردد في وضع حد للعلاقات الدبلوماسية مع هذا النظام المجرم».

