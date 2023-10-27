حمد الصنيع: نزيف النقاط في الاتحاد لن يُعالج إلا فنيًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية

تمنى الناقد الرياضي حمد الصنيع، تعديل الأوضاع في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سريعًا، خاصة أنه يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية.بالدوري في آخر 4 مباريات (3 تعادلات وهزيمة)، برغم أي ظروف موجودة لا يمكن علاجه إلا فنياً قبل كل شيء”.وتابع عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “قناعات يجب أن تتغير؛ وقد يحتاج إلى صدمة وتضحية، المهم ألا يكون الضحية الاتحاد، ولا تكون الصدمة بالنتائج”.

واختتم الصنيع حديثه عن العميد، قائلًا: “أتمنى أن يكون هناك (فعل) وخطوات واضحة، لأن تأخرها وتأخيرها سيقود إلى (ردة فعل) وحلول مؤقتة فقط”.ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي خلال آخر 4 جولات، حيث فشل في تحقيق أي فوز، وتعادل في 3 مباريات، وخسر ديربي جدة ضد الأهلي.، وتراجع إلى المركز الخامس برصيد 21 نقطة، من الفوز في 6 مباريات، وتعادل 3 مرات، وخسر مرتين، ونجح في تسجيل 21 هدفًا، واستقبل 9 أهداف.

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