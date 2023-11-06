حماية الأرواح وتوفير المساعدات الإغاثية في المناطق المتضررة

وحماية أرواحهم وفق القانون الإنساني الدولي بجانب إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية وتوفير ممرات آمنة لتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بدورها في هذا الشأن.وحماية أرواحهم وفق القانون الإنساني الدولي بجانب إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية وتوفير ممرات آمنة لتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بدورها في هذا الشأن.

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ALARABİYA: جسر بري.. 120 شاحنة مساعدات تستعد لدخول غزةبدأ التحالف الوطني الأهلي في مصر تنفيذ المرحلة الثانية من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية الموجهة لأهالي قطاع غزة.وأعلن التحالف أن المرحلة الثانية عبار

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CNNARABİC: محمد بن زايد وكامالا هاريس يبحثان 'تكثيف المساعدات الإغاثية للمدنيين' في غزةبحث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد ، خلال اتصال هاتفي تلقاه من كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي، الاثنين'الجهود المبذولة لتعزيز الاستجابة العاجلة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وتكثيف المساعدات الإغاثية للمدنيين المتضررين، وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي يشهده القطاع'، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية 'وام'.

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ALYAUM: بلينكن يؤكد التزام بلاده بتقديم المساعدات الإنسانية لغزةأكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ، التزام بلاده بتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية في غزة.

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ALARABİYA: أميركا لإسرائيل: يجب حماية المدنيين وتسليم المساعدات لغزةفيما تتواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم 31 على التوالي، قال البنتاغون اليوم الاثنين إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي يوآ

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ALYAUM: إيطاليا تواجه أضرارًا بالمليارات بسبب الطقس السيءأشار تحليل إلى أن الطقس السيء، الذي اجتاح إيطاليا، هذا العام وضرب المناطق الحضرية ودمر المحاصيل، في العديد من المناطق، سيكلف البلاد المليارات.

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ALARABİYA: تحذير أممي: المساعدات التي تدخل غزة لا تقارن بالوضع الكارثيفي ظل الحصار الخانق والقصف المتواصل والتوغل البري في قطاع غزة، قالت سيندي ماكين رئيسة برنامج الأغذية العالمي، اليوم الأحد، إن المساعدات التي تدخل غزة ليست

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