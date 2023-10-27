حماس تحذر من مجازر وإبادة بعد قطع الاحتلال الاتصالات عن غزة

وحملت حركة حماس، في بيان، الاحتلال وواشنطن والعواصم الغربية التي دعمته كامل المسؤولية عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها.

وطالبت الحركة، الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، بتحمل المسؤولية، والتحرّك الفوري لوقف الجرائم ومسلسل المجازر بحق الشعب الفلسطيني. ودعت الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الضفة والقدس وأراضي 48 والشتات، وأحرار إلى النفير العام نصرةً لغزة ولوقف العدوان وحرب الإبادة ضد المدنيين.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني"الصامد، لن ترهبه هذه السياسات الفاشية، ولن يتوقّف ومقاومته الباسلة عن الثورة والنضال حتى صدّ هذا العدوان الهمجي، ودحر الاحتلال".حركة حماس تحذر من ارتكاب مجازر إبادة في غزة بعد قطع الاتصالات عن القطاع headtopics.com

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