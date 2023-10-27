حماس: قطع الاتصالات عن غزة ينذر بنية الاحتلال ارتكاب مزيد من المجازر

جاء ذلك في تصريح صحفي للحركة، بعد قطع الاتصالات والإنترنت في كافة أنحاء القطاع، تزامنا مع تصعيد القصف على مناطق واسعة في غزة.

وأضافت حماس:"قطع الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، وتصعيد القصف برا وبحرا وجوا على الأحياء السكنية ينذر بنية الاحتلال ارتكاب مزيد من المجازر بعيدا عن أعين الصحافة والعالم". وحملت الحركة"الاحتلال الإسرائيل وواشنطن والعواصم الغربية التي دعمته، كامل المسؤولية عن مسلسل المجازر البشعة وتداعياتها".الاحتلال يقطع الاتصالات

وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال قالت في وقت سابق، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار قصف من جانب أخر ذكرت قناة"12" العبرية، أن"قصفا مدفعيا عنيفا ينفذه الجيش الاحتلال على شمال قطاع غزة"، مُشيرة إلى أن السماء حمراء في بيت لاهيا وبيت حانون شمالي القطاع، في إشارة إلى قوة القصف.سياسةمسيرات ليلة حاشدة في كل من تونس وعمان وإسطنبول تنديدا بالعدوان على غزة headtopics.com

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