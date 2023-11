حماس: مقتل 195 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا

، في بيان عبر تلغرام عن "مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا بالأمس منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية".

