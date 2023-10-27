حماس تحذر من مجزرة بمستشفى الشفاء بعد زعم الاحتلال وجود أنفاق أسفله

وقالت الحركة، إن مزاعم الاحتلال، ادعاءات كاذبة، ننفيها بشكل قطعي، ونحذر من أنها تمعد لاستهداف المستشفى.

وأشارت إلى أن"كذب الاحتلال النازي، حول استخدام المستشفى لأغراض عسكرية، أو وجود قيادات للحركة فيه، كاذبة، وندعو الأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية إلى التدخل فورا، لوقف جنون القصف، وتدمير المنظومة الطبية، وكف يد العدو الفاشي عن شعبنا، ووقف الجرائم التي يندى لها جبين البشرية والتي ترتكب حتى اللحظة في قطاع غزة".

وشددت على أن ما ورد على لسان الناطق باسم جيش الاحتلال،"يؤكد قصفهم للمستشفى الأهلي المعمداني ويكذب روايتهم السابقة". وكان الاحتلال خلال عدوانه في السنوات السابقة، أطلق تهديدات ومزاعم بحق مستشفى الشفاء، وقال إنه يستخدم كملجأ للمقاتلين، رغم تنفيذ إدارة المستشفى هذه الادعاءات مرارا.‫وسائل إعلام عبرية: أنباء عن إصابات جراء سقوط صاروخين في منطقة زراعية شرق ريشون ليتسيون‬ headtopics.com

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