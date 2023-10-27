حماس: نخوض 'اشتباكات عنيفة' مع قوات إسرائيلية في غزة

أعلن الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاتليه يخوضون "اشتباكات عنيفة" مع الجيش الإسرائيلي في موقعين داخل قطاع غزة بعد أن أكدت إسرائيل توسيع عملياتها في القطاع الفلسطيني المحاصر.في الساعات الأخيرة كثفنا الغارات في غزة.

ويشن سلاح الجو هجوماً واسع النطاق على أهداف تقع تحت الأرض وعلى البنى التحتية الإرهابية، بشكل ملحوظ للغايةفي الساعات الأخيرة كثفنا الغارات في غزة. ويشن سلاح الجو هجوماً واسع النطاق على أهداف تقع تحت الأرض وعلى البنى التحتية الإرهابية، بشكل ملحوظ للغاية

اقرأ أكثر:

skynewsarabia »

مصادر فلسطينية: قتال عنيف يجري حاليا بين مقاومين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في جنيناقتحمت قوة إسرائيلية برفقة 40 آلية عسكرية مدينة جنين ومخيمها وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين فلسطينيين. اقرأ أكثر ⮕

فيديو لاشتباكات في غزة بعد توغل إسرائيلي بمنطقة البريجأفادت مصادر محلية في غزة، اليوم الجمعة، بتوغل عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مخيم البريج، واندلاع اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين. اقرأ أكثر ⮕

وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نسعى لتوسيع الحرب واجتياح غزة في الوقت المناسبقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الخميس إن إسرائيل لا مصلحة لها في حرب مع أي خصم آخر غير حركة حماس وإن عمليتها البرية في غزة ستأتي في الوقت المناسب اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: قواتنا توغلت الليلة الماضية في قطاع غزة وهاجمت أهدافا تابعة لحماسأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات مشتركة تابعة للجيش توغلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في قطاع غزة مرة أخرى، وهاجمت العشرات من الأهداف العسكرية التابعة لحركة 'حماس'. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعرض مشاهد لتوغل قواته داخل قطاع غزة 'فيديو'أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات مشتركة تابعة للجيش توغلت خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة مرة أخرى، وهاجمت العشرات من الأهداف التابعة لحركة 'حماس'. اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي: قواتنا توغلت الليلة الماضية في قطاع غزة وهاجمت أهدافا تابعة لـ'حماس'أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن قوات مشتركة تابعة للجيش توغلت خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة مرة أخرى، وهاجمت العشرات من الأهداف التابعة لحركة 'حماس'. اقرأ أكثر ⮕