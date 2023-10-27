حماس في موسكو .. هل تنزع روسيا فتيل 'قنبلة' الرهائن ؟

للعب دور محوري في الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي تهدد باندلاع صراع إقليمي كبير، بالنظر لما تتمتع به من علاقات مع مختلف أطراف الصراع .

هذه الزيارة لا تعني أن موسكو تدعم حماس وهي تلعب دورا محايدا بالمعنى الايجابي الهادف لوقف العنف وضمان التوصل لهدنة إنسانية، وتكثيف اتصالاتها مع مختلف الأطراف لخفض التصعيد ووقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن والالتزام بالقرارات الدولية التي تنص على حل الدولتين .

فالروس لا يقبلون الانخراط الكامل في الرواية الإسرائيلية والغربية، وهم في مسودات مشاريع ما قدموه من قرارات لمجلس الأمن، أدانوا صراحة ما ارتكبته حماس بحق المدنيين الإسرائيليين لكن في نفس الوقت مع إدانة الردود الانتقامية والعقاب الجماعي والحصار الذي تمارسه إسرائيل بحق، خاصة وأن الحصار على المدن والسكان يستجلب ذكريات مرة في الذاكرة الجمعية الروسية حينما تعرضت مدن مثل لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية لحصار مديد طيلة شهور طويلة . headtopics.com

فحوى الموقف الروسي مما يجري أنه انعكاس لفشل السياسة الأميركية في المنطقة، وعدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولهذا تسعى موسكو لإعادة الاعتبار للغة السلام والحوار والشرعية الدولية .والثلاثاء ذكرت هيئة البث العامة في إسرائيل أن الأخيرة نقلت رسائل إلى روسيا في الأيام الأخيرة، تقول فيها إن "سلوك موسكو والتصريحات ضد إسرائيل لا تتوافق مع خطورة الوضع الذي تعيشه، وهي حالة حرب".

وقد دانت موسكو هجوم الحركة الذي وقع في 7 أكتوبر الجاري، كما دعمت حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، لكنها انتقدت مرارا هجوم الأخيرة ودعت إلى تقديم المساعدات لغزة، وحثت على وقف إطلاق النار.للعب دور محوري في الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي تهدد باندلاع صراع إقليمي كبير، بالنظر لما تتمتع به من علاقات مع مختلف أطراف الصراع . headtopics.com

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