حماس تثبت حضورها على كافة الصعد

ممثلة بشعبنا الفلسطيني وحركة المقاومة الإسلامية حماس، من إثبات حضورها على كافة الصعد، عسكريا وسياسيا وإعلاميا، فالمقاومة التي كانت تبحث عن معبرٍ ومطار، أصبحت اليوم بمثابة فوبيا لدى خصومها الذين يتجرعون قتلاهم فرادى وجماعات..، وأضحت دوائر ومثلثات القسام الحمراء خبرا منتظرا عند المساء، نضجرُ إذا لم نرها، في حين لم يحصد الاحتلال الإسرائيلي سوى كذباته التي تكشفت تباعا





Arabi21News » / 🏆 26. in SA لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق في غزة لإطلاق رهائن وهدنة موقتةتؤشر تصريحات صادرة عن أطراف معنيين بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة إلى 'قرب' التوصل لاتفاق بشأن هدنة موقتة مقابل الإفراج عن رهائن احتجزوا أثناء هجوم حماس على إسرائيل.

مصدر: dw_arabic - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »

إيطاليا وفرنسا وألمانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات خاصة على «حماس»دعت إيطاليا وفرنسا وألمانيا «الاتحاد الأوروبي» إلى فرض عقوبات خاصة على حركة «حماس» ومؤيديها.

مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »

وتيرة مقتل المدنيين بغزة هي الأعلى في مناطق الصراع خلال القرن الحادي والعشرينيفوق معدل مقتل المدنيين في قطاع غزة، خلال الحرب المندلعة بين إسرائيل وحركة «حماس»، المعدلات في مناطق الصراع الأخرى كافة في القرن الحادي والعشرين، بحسب موقع «أكسيوس» الأميركي أرقام مخيفة عن حرب غزة: صحيفة_الشرق_الأوسط صحيفة_العرب_الأولى

مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »

إسرائيل و«حماس» تلمحان لاحتمال توسيع معايير عمليات التبادلقيادي بحركة «حماس»: نأمل أن يلتزم الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اليومين القادمين لأننا نسعى صراحة لأن ندخل في صفقة جديدة غير النساء والأطفال صحيفة_الشرق_الأوسط صحيفة_العرب_الأولى

مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »

إعدام «متعاونين» في طولكرم وسط تنامي حضور «حماس» في الضفةفي ظل مؤشرات على تنامي دور حركة «حماس» في الضفة الغربية، أعدم مسلحون في مخيم طولكرم، ليلة الجمعة، فلسطينيين اثنين للاشتباه بتعاونهما مع إسرائيل، وعُلّقا على عامود كهربائي وسط تجمهر حشد كبير حولهما، مطلقين هتافات ضد «الخونة» تفاصيل أخرى:

مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »

معوِّقات وقف آلة القتل الإسرائيليةهل يعقل أن تكون الولايات المتحدة غير قادرة على لجم الجنون الإسرائيلي، وهي التي كانت حاضرة بقادتها ومسؤوليها منذ الأيام الأولى للحرب - سام منسى رأي_الشرق_الأوسط صحيفة_الشرق_الأوسط صحيفة_العرب_الأولى

مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »