حل «إسراطين» يعود على استحياء

وقد أضاف القذافي وقتها عنواناً آخر للكتاب، وكان العنوان من كلمتين، وكانت الكلمتان كالتالي: الكتاب الأبيض. وليس سراً أن المسافة بين أبعد نقطة في شمال أرض فلسطين، وبين أبعد نقطة في جنوبها هي في حدود 470 كيلومتراً، والمسافة بين أبعد نقطة في شرقها وبين أبعد نقطة في غربها، تظل تدور حول 135 كيلومتراً.
هذا باختصار كان رأي العقيد القذافي، وهذا ما عاش يؤمن به ويروّج له في مرحلة من مراحل حياته، ولكن الآراء انقسمت بالطبع حول الفكرة، ولم تجد مَنْ يؤيدها بقوة ويتبناها على الجانبين، فبقيت مسجلةً في الكتاب الذي يحمل اسم صاحبها على غلافه، وبقي الكتاب حيث هو على الأرفف بصفحاته القليلة.
وتجدد الكلام عن الحلول السياسية الغائبة للقضية، وعن ضرورة أن تحضر بسرعة، لأن في غيابها سوف يظل الصراع قائماً بين الطرفين، وسوف يظل العنف يعود كلما توقف، وسوف يظل الدم يسيل في كل مكان. والفكرة تأتي هذه المرة من سياسي مغربي كان على رأس الحكومة في الرباط لخمس سنوات، وكان حزبه في الحكم لعشر سنوات، وهو حزب معروف عنه التعاطف الكبير مع كل ما هو فلسطيني، لأنه حزب يصف نفسه دائماً بأنه صاحب مرجعية إسلامية، ويقول باستمرار إن الذين يصنفونه حزباً إخوانياً مخطئون، لأنه لا علاقة له بالإخوان ولا علاقة لهم به على أي مستوى.
ولا تزال يد العرب ممدودة بحل الدولتين، من خلال مبادرة السلام العربية التي كان الملك عبد الله بن عبد العزيز، يرحمه الله، قد تقدم بها وقت كان ولياً للعهد إلى القمة العربية المنعقدة في بيروت عام 2002.
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