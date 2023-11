حل «إسراطين» يعود على استحياء

وقد أضاف القذافي وقتها عنواناً آخر للكتاب، وكان العنوان من كلمتين، وكانت الكلمتان كالتالي: الكتاب الأبيض. وليس سراً أن المسافة بين أبعد نقطة في شمال أرض فلسطين، وبين أبعد نقطة في جنوبها هي في حدود 470 كيلومتراً، والمسافة بين أبعد نقطة في شرقها وبين أبعد نقطة في غربها، تظل تدور حول 135 كيلومتراً.

هذا باختصار كان رأي العقيد القذافي، وهذا ما عاش يؤمن به ويروّج له في مرحلة من مراحل حياته، ولكن الآراء انقسمت بالطبع حول الفكرة، ولم تجد مَنْ يؤيدها بقوة ويتبناها على الجانبين، فبقيت مسجلةً في الكتاب الذي يحمل اسم صاحبها على غلافه، وبقي الكتاب حيث هو على الأرفف بصفحاته القليلة.

وتجدد الكلام عن الحلول السياسية الغائبة للقضية، وعن ضرورة أن تحضر بسرعة، لأن في غيابها سوف يظل الصراع قائماً بين الطرفين، وسوف يظل العنف يعود كلما توقف، وسوف يظل الدم يسيل في كل مكان. والفكرة تأتي هذه المرة من سياسي مغربي كان على رأس الحكومة في الرباط لخمس سنوات، وكان حزبه في الحكم لعشر سنوات، وهو حزب معروف عنه التعاطف الكبير مع كل ما هو فلسطيني، لأنه حزب يصف نفسه دائماً بأنه صاحب مرجعية إسلامية، ويقول باستمرار إن الذين يصنفونه حزباً إخوانياً مخطئون، لأنه لا علاقة له بالإخوان ولا علاقة لهم به على أي مستوى.

ولا تزال يد العرب ممدودة بحل الدولتين، من خلال مبادرة السلام العربية التي كان الملك عبد الله بن عبد العزيز، يرحمه الله، قد تقدم بها وقت كان ولياً للعهد إلى القمة العربية المنعقدة في بيروت عام 2002.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: الاتفاق يستعيد كوايسون وراضييعود الاتفاق الى التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الرائد يوم السبت المقبل على ملعبه بالدمام

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AJARABIC: لقاء خاص-وزير خارجية إيران يحذر من تداعيات الحرب على غزةحل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ضيفا على برنامج “لقاء خاص” للحديث عن تداعيات الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وموقف بلاده من هذه الحرب وإمكانية اتساع جبهاتها.

مصدر: AJArabic | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: بوتين: مفتاح حل الصراع هو إقامة دولة فلسـ،ـطينية ذات سيادةالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكشف عن مفتاح حل الصراع الفلسـ،ـطيني-الإسرائـ،ـيلي ويسلط الضوء على رغبة الدول الغربية بشأن الشرق الأوسط.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

RTARABIC: مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: إسرائيل دولة احتلال ولا حق لها بالدفاع عن نفسهاأكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، دعوة روسيا لوقف إراقة الدماء في الشرق الأوسط تجنبا لتوسع نطاق الأزمة إلى المنطقة بأكملها، والعمل على حل دبلوماسي لها.

مصدر: RTARABIC | اقرأ أكثر ⮕

OKAZ_ONLINE: حذر «الدعم» من رفض السلام.. البرهان: لا حل في السودان سوى الحسم العسكريجدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان التأكيد على أنه لا حل في السودان سوى الحسم العسكري إذا رفضت قوات الدعم السريع السلام.

مصدر: OKAZ_online | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: مسؤول دولي: عواقب فشل حل أزمة غزة ستتجاوز الشرق الأوسطمسؤول دولي: عواقب فشل حل أزمة غزة ستتجاوز الشرق الأوسط

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕