حكومة غزة تنفي توغل الجيش الإسرائيلي في الأحياء السكنية بالقطاع غزة

وأعلن معروف أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية بقطاع غزة، مشيرا إلى أن بضع دبابات توغلت حتى شارع صلاح الدين الرئيسي، والذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، وأن فصائل المقاومة أجبرتها على التراجع.

وأضاف:"ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقا من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك"، مشيرا إلى أن"هذه الآليات قامت باستهداف سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وإحداث تجريف في الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع".

ويأتي ذلك إثر معلومات نشرتها وكالة"فرانس بريس" نقلا عن شهود عيان بأن دبابات إسرائيلية دخلت اليوم الاثنين حيا على أطراف مدينة غزة، وقطعت الطريق الرئيسي بين شمال القطاع وجنوبه. وأظهر مقطع فيديو متداول دبابة إسرائيلية تستهدف سيارة مدنية كانت متجهة إلى طريق صلاح الدين، وهو الطريق السريع الرئيسي في قطاع غزة، ويبلغ طوله 45 كيلومترا ويمتد على طول القطاع ابتداء من معبر رفح في الجنوب، وحتى معبر إيرز في الشمال.بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 8005 قتلى، و20242 جريحا، و1870 مفقودا بينهم 1020 طفلا حسب صحة غزة، ما زالوا تحت الأنقاض. headtopics.com

تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.طالب المرشح الرئاسي الأمريكي فيفيك راماسوامي إسرائيل باستخدام كل قوتها للقضاء على"حماس"، وقال إنه"على الجيش الإسرائيلي أن يعلق رؤوس قادة"حماس" على الأوتاد بطرقات قطاع غزة".

ذكرت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، أن القاهرة حذرت تل أبيب من القيام بأي عملية عسكرية في المنطقة العازلة على ممر فيلادلفيا بين مصر وقطاع غزة.تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. headtopics.com

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: RTARABIC »

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتوغل قواته البرية في قطاع غزةنشر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مشاهد جديدة توثق توغل قواته البرية في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

كيف فشل الاجتياح البري الإسرائيلي بتحقيق أهدافه ضد فصائل غزة؟بموازاة إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العملياتِ البرية في قطاع غزة، اقرأ أكثر ⮕

قتلى وجرحى في موجة قصف إسرائيلي جديدة لمناطق متفرقة من قطاع غزةشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسة استهدافات جديدة طالت عددا من الأحياء في قطاع غزة ومخيم جباليا. اقرأ أكثر ⮕

حرب غزة: الجيش الإسرائيلي يشن هجوما بريا وجويا عنيفا على قطاع غزةحرب غزة: الجيش الإسرائيلي يشن هجوماً برياً وجوياً عنيفاً على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف «أكثر من 600» هدف في غزةأكد الجيش الإسرائيلي ضرب «أكثر من 600» هدف في قطاع غزة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تلوح بعملية وشيكة.. وتطالب مجدداً بإخلاء شمال غزةعلى وقع القصف الإسرائيلي العنيف وغير المسبوق على قطاع غزة بعد توغل بري محدود مساء الجمعة، طالب الجيش الإسرائيلي مجدداً سكان شمال القطاع بإخلائه والتوجه جنو اقرأ أكثر ⮕